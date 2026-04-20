◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第３節２回戦花園大６―２京都先端科学大（２０日・カローラ滋賀はちまんスタジアム）第３節２回戦が行われ、花園大が京都先端科学大に連勝。４戦全勝、勝ち点２で首位に立った。４番・一塁の佐伯侑哉（３年＝広島商）がリーグ戦初本塁打を含む３安打３打点の活躍で勝利に貢献した。※※※眠れる主砲がようやく目覚めた。花園大・佐伯が爆発した。初回１死一、二塁の先制機