大人気絵本「パンどろぼう」とパパブブレが夢のコラボ♡2026年4月20日(月)より公式サイトで予約受付、4月29日(水)から全国店舗で発売されます。愛らしい表情から話題の“まずい顔”まで、職人技で再現されたアートキャンディは必見。見て楽しい、食べておいしい特別なスイーツです♪ 世界観たっぷりのキャンディ パンどろぼうキャンディA／ミックス 価格：880円(税込) 「パンどろぼうキャンディA／ミ