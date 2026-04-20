政治資金などに相続税がかからない場合もありますが、すべてが非課税ではありません（c）Getty Images 「政治家には相続税がかからない」という声を耳にしたことがあるかもしれません。たしかに、政治資金や後援会の財産は、政治活動の一環とみなされることで非課税扱いになるケースがあります。しかし、すべての財産が無条件に課税対象外となるわけではなく、実態によっては課税されることもあります。政治家の相続におけ