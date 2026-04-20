【北京、台北共同】台湾国防部（国防省）は20日、中国の空母「遼寧」が台湾海峡を同日航行したと発表した。海上自衛隊の護衛艦が17日に同海峡を通過したことに対抗した可能性がある。台湾軍が綿密に監視したと説明した。中国国営中央テレビは20日までに、海自艦が台湾海峡を通過した17日は、日本が台湾を割譲させた日清戦争の講和条約「下関条約」（1895年）が131年前に調印された日だったと批判した。「意図的に敏感な時に事