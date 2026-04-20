NTT東日本によると、青森県八戸市の「NTT青森八戸ビル」屋上の鉄塔は、目視による点検で異常は確認されていない。昨年12月に八戸市で震度6強を観測した地震後に柱の破断やボルト外れが見つかり、修復工事を終えていた。