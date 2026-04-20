水田活用交付金の見直し案概要のポイント主食用米から飼料用や加工用米などへの転換を支援する「水田活用の直接支払交付金」の見直し案の概要が20日、分かった。生産性向上に取り組むことを条件にし、面積当たりの収量が増えれば助成単価を上げる仕組みに変更する。従来の定額助成を中心とした仕組みを抜本的に見直し、農家の生産意欲向上を図る。農林水産省は2027年度の運用開始を目指している。見直し案では、収量が多く見込