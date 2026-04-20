コンビニエンスストアの状況です。セブンイレブンでは、20日午後6時時点で、被害の情報は入っていないとしていますが、北海道、青森県、岩手県、宮城県については、人命最優先として避難のために、およそ30店舗が一時的に休業しているということです。休業している店舗については、今後、安全が確認された時点で順次再開する予定としています。ファミリーマートでは午後6時現在、従業員の安全を最優先として、青森県、岩手県の15店