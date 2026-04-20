文化部のインターハイとも呼ばれる全国高校総合文化祭、総文祭が今年秋田で開催されます。開会まで100日を切った19日に記念のイベントが行われ、高校生たちがPRをしました。 県外から訪れる人にも総文祭の魅力を知ってもらいたい。そんな思いを込めて東京発の新幹線の到着時間にあわせて19日にPRイベントが行われました。 秋田中央高校の吹奏楽部の演奏が響きわたり、聞く人を楽しませました。総文祭では全国から2