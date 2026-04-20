モーニング娘。を卒業後、2025年4月にソロデビューした譜久村聖さんの写真集『瑠璃藍』（るりあい、撮影：唐木貴央）と『Versl’Aube』（ヴェール・ローブ、撮影：唐木貴央）のデジタル版の配信がスタートしました。【写真】カットソー越しバストトップ現役アイドル最強ボディの20歳の2nd写真集29歳の誕生日である2025年10月30日に紙版が発売された『瑠璃藍』と『Versl’Aube』。初めて訪れるベトナムで「原点回帰〜新しい旅のは