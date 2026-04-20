進化したのに値下げ！ 気になる最安モデルとは？電動化が進む自動車市場のなかで、各メーカーはラインナップの充実を図っています。トヨタも例外ではなく、その中核を担う電気自動車のひとつが「bZ4X」シリーズです。最近では新たな派生モデルが登場したことで、あらためて従来モデルの価値にも注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ新型「“ハリアー”級SUV」の姿です！（30枚以上）2026