嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第7話早く立ち去りたいのに【編集部コメント】もちろん嫁と舅としての信頼関係がきちんと成り立っているうえであれば、2人でどこに行こうが問題ないと思います。しかしリサさんと