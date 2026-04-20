山形県舟形町の肌着縫製会社が、山形地裁新庄支部から破産手続きの開始決定を受けました。 帝国データバンク山形支店によりますと、破産手続き開始決定を受けたのは、舟形町の「松岡縫製」です。今月4月9日付で決定を受けました。負債総額は約6200万円に上ります。 肌着の縫製や仕上げを担当 松岡縫製は1973年11月に設立され、国内大手肌着メーカーの協力工場として、メリヤス肌着の縫製や仕上げ加工を行って