安佐南区で液体をかけられけがをした男が特殊詐欺の受け子だったとして逮捕された事件で、「現金を回収役に渡したあと液体をかけられた」と話していることが新たにわかりました。 大阪市西成区の容疑者（６９）は１６日、安佐南区の飲食店で投資会社の担当者になりすまし、５０代の女性から現金１３００万円をだまし取った疑いがもたれています。 容疑者の男はこの事件の数分後、近くの路上で何者かに液体をかけられ顔にやけど