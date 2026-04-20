サッカーJ2・J3の百年構想リーグ。5連勝中の鹿児島ユナイテッドFCはアウェーでレノファ山口と対戦しました。前半5分、吉尾のコーナーキックにファーサイドの有田が頭で合わせますが惜しくも枠の外へ。そして前半13分。ユナイテッドはフリーキックのチャンス。吉尾のクロスボールが相手のオウンゴールを誘い、先制点を奪います。しかし前半22分。山口の見事なロングシュ