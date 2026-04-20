小学６年と中学３年を対象とした「全国学力テスト」が始まりました。県内では約４万５千人が対象となっています。 この調査は文部科学省が全国の小学６年と中学３年を対象に学力や学習状況を把握し、学校での指導を充実させることなどを目的に毎年行っています。 ２０日、東広島市の県立広島中学校では１６０人が、タブレット端末を使いオンライン方式で英語のテストに臨みました。 「話す・聞く・読む・書く」の４技能すべ