懐かしい名車や珍しい車を集めたオールドカーフェスタが、指宿市で開かれました。時代を超えて愛されるオールドカー。その魅力は――。ずらりと並んだ懐かしい名車。九州オールドカーフェスタは、指宿市で毎年この時期に行われていて、今年で28回目です。昭和から平成のはじめにかけて製造された名車、160台以上が勢ぞろいしました。こちらは初代の日産フェアレディZ。購入して