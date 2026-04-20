JR東日本によりますと、午後6時45分現在、東北新幹線は地震の影響で、東京から新青森までの区間で運転を見合わせています。東京と八戸の間で運転再開に向けた準備を進めていて、午後8時30分ごろの運転再開を見込んでいるということです。一方、八戸と新青森の区間の運転再開の見通しはたっていません。津波警報が発表されているため、八戸と七戸十和田の間では線路の安全確認ができていないということです。山形新幹線は東京駅から