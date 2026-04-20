青森県で震度5強を観測し、北海道・青森県・岩手県に津波警報が出ている地震について、木原官房長官は午後6時半すぎに臨時の会見を開き、現時点で、少なくとも停電が東北地方でおよそ100戸発生し、復旧にあたっていると明らかにしました。また、公共交通機関では新幹線等の一部区間で運転を見合わせているほか、高速道路の一部期間でも一部通行止めが発生していると報告を受けていると説明しています。このほか、震源地周辺の原子