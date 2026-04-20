気象庁は、午後4時53分ごろに三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する方針を固めました。気象庁は、政府やそれぞれの自治体からの呼びかけに従って防災対応をとるよう求める方針です。きょう午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。震源は三陸沖で、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。これを受け気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震