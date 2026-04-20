20日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強を観測する地震がありました。この地震で岩手県、青森県、北海道に津波警報が出ています。午後4時53分ごろ、青森県で震度5強を観測する地震がありました。震源地は三陸沖で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。この地震で▼青森県階上町で震度5強、▼青森県八戸市などで震度5弱を観測しました。また、この地震で気象庁は岩手県、青森県太平洋沿岸、北