青森県で震度5強を観測し、北海道・青森県・岩手県に津波警報が出ている地震について、木原官房長官は臨時の会見を開き、このあと午後7時30分から赤間防災担当大臣出席のもと、関係省庁会議を開催する予定だと明らかにしました。