さきほど青森県で最大震度5強を観測した地震で、45の市町村に避難指示がでています。▼北海道日高町、広尾町、豊頃町、新ひだか町、浦幌町、大樹町、えりも町、浦河町、新冠町、様似町▼福島県いわき市、楢葉町▼青森県階上町、風間浦村、おいらせ町、八戸市、むつ市、三沢市、六ヶ所村、五所川原市、大間町、東通村▼岩手県陸前高田市、宮古市、洋野町、岩泉町、野田村、田野畑村、普代村、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、久