青森県で震度5強を記録した地震で、現在、北海道から福島県にかけて津波警報、津波注意報が出ていることから、各道県の太平洋沿岸を中心に避難指示が出ています。20日午後6時20分現在、避難指示が出ている市町村は以下の通りです北海道は浦河町、浦幌町、えりも町、様似町、新ひだか町、大樹町、豊頃町、新冠町、日高町、広尾町、2万3105世帯・4万4303人が避難指示の対象になっていて、各自治体の小中学校や町民センターに避難所が