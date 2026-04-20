午後4時53分ごろ、三陸沖で発生したマグニチュード7.5と推定される地震と津波について、気象庁は午後6時から記者会見を開きました。気象庁前から中継です。会見のなかで気象庁の担当者は「すでに津波は到達している」として、「沿岸部や川沿いにいる人はすぐに高いところへ避難して欲しい」と呼びかけました。さらに「第1波より後にくる第2波、第3波が一番高い津波になることもある」として、津波警報等が解除されるまでは避難を継