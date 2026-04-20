お笑い芸人のやす子さんが、4月20日午後6時17分に自身のX（旧Twitter）を投稿。同日午後に東北地方の三陸沖で発生した地震の影響を受け、注意を呼びかける投稿をしました。【写真を見る】【 やす子 】SNSで津波からの『避難』呼び掛け青森県で最大震度5強各地で津波警報や注意報が発令されたことを受けやす子さんは、「津波注意報＝避難、警戒津波警報＝即避難」と投稿しました。4月20日19時現在、北海道・青森県・岩手県に