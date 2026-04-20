NHKアニメの公式Xが20日に更新され、同日に予定していたアニメ「忍たま乱太郎」の放送を休止すると発表した。同日午後に東北地方の三陸沖で発生した地震に関するニュース枠拡大のため。同日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強の地震が発生。震源地は三陸沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）7・4と推定される。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を出した。NHKアニメ