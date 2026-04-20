女優の紺野彩夏（２６）が１９日、インスタグラムを更新。ＪＲＡ福島競馬場で行われた「福島牝馬ステークス」（Ｇ３）でプレゼンターを務めたことを報告した。予想やトークショーにも参加。１着のコガネノソラに騎乗した菊沢一樹騎手らにカップを手渡し、「初めて近くで見る競走馬はとても迫力がありました」と振り返った。ＳＮＳでは「小顔で本当に美人さんでした」、「美しくて上品」、「スタイル抜群」、「ロングスカート