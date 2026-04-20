「皇室の伝統を守る国民の会」（山東昭子会長）主催の皇室典範改正を求める国民大会が２０日、東京都内で開かれた。与野党の党首らが出席し、中道改革連合の笠浩史氏はあいさつで「立法府の総意とりまとめに向け、責任を果たしていくと約束する」と述べた。笠氏は安定的な皇位継承策に関する党内論議の責任者。先の与野党協議では１か月をめどに党の見解をまとめるよう森衆院議長から要請された。大会には自民党の麻生副総裁も