TBS系「CDTVライブ！ライブ！」公式アカウントが20日に更新され、同日午後7時から放送予定だったが午後7時30分からに変更することを伝えた。Xで「番組からのお知らせ」とし、「本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と伝えた。この日は午後7時から2時間生放送が予定されていた。また、放送中に公式Xが更新され、「本日は放送の内容を一部変更してお届けしているため、Adoさん、＆TEAMの皆さん、TWSの皆さ