メルシャンは２０日、国内のワイナリーを対象にしたコンサルティング事業を拡大すると発表した。醸造やブドウの栽培だけでなく、ワインの販売なども支援していく。今年のコンサル事業の売上高を前年比で約４倍にする計画という。２０２２年からワイナリー支援事業を始め、今後は苗木の選定からワインの販売、包材調達も支援する。メルシャンは培ったノウハウをいかすだけでなく、経験豊富な自社のシニア人材の活躍の場にもつな