３月のセンバツで優勝した大阪桐蔭が２０日、大阪府知事と議長を表敬訪問した。平井校長、西谷監督、有友部長、２１人の優勝メンバーが出席。黒川虎雅主将（３年）が「大阪府の皆さまの応援、『優勝おめでとう』という言葉に自分たちもうれしく思っていますし、まだまだやらないといけないと感じさせられる大会となりました。夏の日本一に向かって頑張ってまいります」などとあいさつ。吉村洋文知事（５０）からは「私も見てお