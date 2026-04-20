これまでに入ってきた青森県内の状況です。【映像】地震＆津波の最新情報東北町で20代の女性が地震の影響で転倒し、椅子に頭をぶつけて軽いけがをしました。建物にも被害が出ています。野辺地町の小学校でガラスにひびが入りました。また、東北町のふれあいドーム上北でガラスのドアが外れ、田子町の229ドームで天窓のガラスが1枚外れたということです。（ANNニュース）