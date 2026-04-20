新たに10か所の井戸からPFASが検出されました。石川県は、今月1日から6日までに新たに採水した白山市と能美市の32か所の井戸のうち、10か所から国の基準を超える有機フッ素化合物・PFASが新たに検出されたと発表しました。このうち、基準の13.4倍と、最も高い濃度が検出された能美市の井戸については、DIC北陸工場から距離が離れていることなどから別の要因の可能性も考えられるとして、石川県と能美市は周辺事業者にも情報提供を