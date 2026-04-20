岩手県沖を震源とするマグニチュード7・5の地震について、地震に詳しい横田崇・愛知工業大教授に分析してもらいました。 横田教授によると、今回の地震は地震活動が活発な場所での地震で、18日(土)長野で起きた震度5強の地震との関連については「震源が離れているので直接の関連ない」としています。 また、南海トラフ地震との関連については「震源域の外で直接の関連はない」としています。