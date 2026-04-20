メ～テレ（名古屋テレビ） 三陸沖を震源とする地震の影響で、交通にも影響が出ています。東海道新幹線は一時、運転を見合わせました。 ＪＲ東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で防災システムが作動し、安全確保のため東京駅と静岡駅の間で運転を見合わせましたが、約15分後に運転を再開しました。 中部空港を発着する便への影響は出ていません。空港会社は「最新の運航状況は、航空各社のホームペ