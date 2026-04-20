メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年04月20日午後6時44分ごろ、紀伊水道を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 三重県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは和歌山県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．３と推定されます。 三重県 【震度2】 熊野市 【震度1】 尾鷲市 三重大紀町