ドル指数は小幅上昇＝ロンドン為替 週明けのマーケットで、ドル指数は小幅に上昇している。ロンドン序盤にかけて９８．３９５まで上昇した。しかし、その後はやや調整が入り、９８．１９０まで低下。足元では、小幅のプラス圏で推移している。中東情勢に不透明感が広がるなかで、原油先物が上昇、有事ドル高の圧力につながった。ただ、ユーロドルやポンドドルは大規模なNYカット・オプションが観測されており、値