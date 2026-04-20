東急レクリエーションは、「東急歌舞伎町タワー」内の映画館「109シネマズプレミアム新宿」の開業3周年と、映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の5月22日の公開を記念し、「スター・ウォーズ」シリーズの一挙上映企画を4月24日から5月7日までの期間で実施する。 「スター・ウォーズの日」を記念する5月4日の一挙上映は、4月24日