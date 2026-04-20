モデルの水原希子（３５）のスレンダーな近影が注目されている。２０日までにインスタグラムで写真複数枚を披露。美肌が映える煌びやかなドレスなどに身を包み、ピンク色の髪が存在感を発揮しているショットになっている。この投稿にファンからは「ステキピンク似合うね」「モデルを兼ねたエンターテイナー」「やっぱりカッコいいなぁ」「素敵な表現者であり美しい芸術作品にもなる魅力あふれるきこちゃん」「やっぱ可愛い