オリックスは２０日、九里亜蓮投手が「とっとりふるさと大使」に就任することを発表した。鳥取県出身で岡山理大付、亜大を経て１３年のドラフト２位で広島に入団し、２５年にＦＡでオリックスに移籍したプロ１３年目右腕。大使就任にあたり、「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」として開催される５月４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）試合前に、平井伸治知事から委嘱状が交付される任命式に出席予定だ。