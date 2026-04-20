ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディアは２０日、「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳２０２６」の受賞作品１７句を発表した。過去最多となる６７６９句（前年比１・５倍）の中から、１次審査では「しゅふ川柳２０２６」選考委員会がノミネート作品６０句を選出。２次審査では、過去最多５０１４３票（前年比１・７倍）の一般投票と、「しゅふＪＯＢ」掲載企業による投票を