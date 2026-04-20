俳優の萩原聖人が２０日、都内で行われた主演映画「月の犬」（２４日公開、横井健司監督）の完成披露舞台あいさつに登壇した。１５年ぶりに映画単独主演を務める萩原は「うれしいですけど、勘弁してくれよってところもあります（笑）。大変なことが一番多い。監督と同じくらい大変なのが主演、というのが決まってますから」と苦笑いした。舞台あいさつを迎えるにあたって「こういう場には必ず（お祝いの）花があるんですけど