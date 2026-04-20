震度5強を観測した青森県階上町役場の警戒対策本部によりますと、午後6時45分現在、ケガ人や建物被害は確認されていないということです。階上町では、小舟渡集会所に43人、大蛇三地区集会所に5人ほどが避難しているほか、「ハートフルプラザ・はしかみ」と「道仏交流センター」に避難所が開設されているということです。