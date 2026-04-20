20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、民放各局は地震直後から夕方の報道番組でこの速報を報じ、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿午後7時からは、日本テレビは『世界まる見え！テレビ特捜部』の2時間SP、テレビ朝日は『Qさま！！』の3時間SP、フジテレビは『ネプリー