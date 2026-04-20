政府は三陸沖で震度5強を観測した地震について、午後7時30分から「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する記者会見を開くと発表しました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する見通しです。今回の地震について気象庁と内閣府は、後から来る大規模な地震への注意を促す「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する記者会見を午後7時30分から開くと発表しました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、日本海溝・千島