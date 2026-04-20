三陸沖を震源として20日午後4時53分頃に発生した地震と、北海道と青森県の太平洋沿岸と岩手県に対する津波警報発令をうけ、午後6時半、木原官房長官が会見し、午後7時半から赤間防災担当大臣出席のもとで関係省庁会議を開催すると発表した。木原長官は、「津波が到着しても第二波、第三波がより大きくなって到達することもある」と強調し、津波警報が出ている地域の住民に対し、高台や避難ビルなどより高い安全な場所への避難し、