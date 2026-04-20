広島の森下暢仁投手が２０日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する２１日・ヤクルト戦（マツダ）に向けて最終調整した。勢いに乗る首位チームを本拠地で迎え撃つ。チームは現在３連敗中。悪い流れを断ち切ることが求められる。右腕は「本当にやることは変わらない。しっかりと立ち上がりから、自分のパフォーマンスを出せればいいかなと思います」と静かに闘志を燃やした。今季はここまで３試合に登板