14日午後5時前、東北地方で震度5強の強い地震があり、北海道・岩手・青森で津波警報が発表されています。県内では新潟市や長岡市などで震度3を観測。県によりますとケガ人などの被害の情報は今のところ入っていないということです。気象庁によりますと20日午後4時53分ごろ、東北地方の三陸沖を震源とする地震がありました。青森県で震度5強、岩手県で震度5弱を観測、岩手県の沿岸部には現在津波警報が出されています。 県内で