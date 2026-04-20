「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第31節を終え、プレーオフ進出クラブが出そろい、残る焦点はシード順争いに絞られてきた。4月18日には鹿児島レブナイズが2年ぶり2度目のプレーオフ進出を決め、出場8クラブが確定。レギュラーシーズンは残り2試合となり、最終盤の順位争いが注目を集めている。 すでに全体1位（第1シード）の神戸ストークスに