2026年4月17日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を査定してもらう様子を公開した。 （関連：「劣化している」はじめしゃちょーが不動産鑑定士に紹介した“5億円の豪邸”） はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、いまや「5億円の豪邸」とな